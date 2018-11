Der NFV-Kreis Göttingen-Osterode zeichnet Ehrenämtler aus

Der NFV-Kreis Göttingen-Osterode ehrte auf Antrag einiger Fußballvereine ehrenamtlich tätige Sportkameradinnen und -kameraden im Rahmen des DFB-Ehrenamtspreises 2018 im Seeburger Wellenreiter. Einleitend informierte der Kreisehrenamtsbeauftragte Thomas Hellmich über die Bedingungen und Kriterien beim DFB-Ehrenamtspreis 2018.

Für den DFB-Ehrenamtspreisträger 2018 des NFV-Kreises Göttingen-Osterode wurde Marcel Bernhardt (SC Harztor) vom Kreisvorstand vorgeschlagen. Trotz seiner Krankheit engagiert er sich weiterhin für den Verein. Hauptverantwortlich ist er für alle Torhüter des SC Harztor zuständig und bietet qualifiziertes Training an. In der vergangene Saison war er außerdem Trainer der C-Mädchen. Bei Arbeitseinsätzen und Instandhaltung der drei Fußballplätze steht er immer zur Verfügung.

Bei Integration engagiert

Im Rahmen der Integration hat er sich persönlich um einen Flüchtling gekümmert. Dabei besorgte er einen Dolmetscher und kümmerte sich um die schriftlichen Anträge und Formulare. Er half auch der Frau und dem Kind des Flüchtlings bei den Behördengängen. Ebenfalls war er auch bei der späteren Wohnungssuche behilflich. Alle DFB-Ehrenamtspreisträger 2018 erhalten als Dank und Anerkennung vom Verband ein Wochenende im Frühjahr 2019 in Barsinghausen verbunden mit einem Besuch eines Bundesligaspiels.

Für ihre ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen wurden zudem etliche Ehrenämtler mit der DFB-Uhr und einer DFB-Urkunde ausgezeichnet, darunter gleich drei Mitglieder des TSC Dorste. Markus Klapproth nahm seine Auszeichnung zusammen mit weiteren Preisträgern aus dem Kreis Göttingen-Osterode entgegen. Er hat im Jugendbereich über viele Jahre mehrere Jungen- und Mädchenteams erfolgreich trainiert und stand stets zur Verfügung, wenn die Personaldecke bedrohlich dünn wurde. Klapproth ist neben dem Fußball auch für die neu gegründete Dartsparte des TSC Dorste mitverantwortlich und sorgt als einer der aktivsten Dartspieler für ein erfolgreiches Fortbestehen der Gruppe. Auch bei anfallenden Arbeiten am Sportheim des TSC sowie rund um den Sportplatz kann immer auf ihn zurück gegriffen werden. Mehr als zwei Jahrzehnte trat er selbst aktiv gegen den Ball und half auch hier immer aus, wenn Not am Mann war.

Zwei junge, engagierte Sportler

Mit Tobias Meister und Christopher Stramer wurden zwei junge, engagierte Vereinsmitglieder des TSC ausgezeichnet, die allerdings nicht an der Feierstunde teilnehmen konnten. Meister betreute zunächst die C-Jugend. In seine Zeit als Trainer fiel ein freundschaftlicher Vergleich mit der U15 des SV Werder Bremen, der für seine Spieler ein absolutes Highlight darstellte. Aktuell ist er zusammen mit Robin Schlenczek für die B-Junioren der JSG Sösetal-Petershütte-Freiheit tätig und leistet in der neuen Spielgemeinschaft Pionierarbeit. Als die ersten Herren des TSC einen Betreuer suchte, stand Meister zur Verfügung. Inzwischen hat er sogar den Posten des Co-Trainers beim Dorster Herrenteam inne.

Stramer war bis zu dieser Saison ein zuverlässiger Betreuer des TSC. Er sorgte für einen reibungslosen Ablauf vor, während und nach den Spielen und war zugleich Fahrer des vereinseigenen Busses. Inzwischen spielt er aktiv Fußball in der neu formierten SG Sösetal und ist ein führender Kopf der Dartgruppe des TSC.

Weiterhin geehrt wurden Tobias Kühne (TSV Jahn Hemeln), Kevin Martin (ESV RW Göttingen), Eckhard Prommer (SG Lenglern/Harste), Karl-Heinz Kurmes (SVG Göttingen 07), Tanja Schmidt (VfV Oberode) und Niclas Meier (SCW Göttingen/MF Göttingen), die mit ihrem Engagement aus dem Geschehen ihrer Vereine nicht wegzudenken sind. Egal, in welcher Position, sie helfen und unterstützen ihre Clubs, wo immer es geht.

Fußballheldin 2018

Der ESV RW Göttingen hat Annabelle Winkelmann zur Fußballheldin 2018 vorgeschlagen. Sie ist ein wahres Goldstück für den Verein, der in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiert. Mit ihren 21 Jahren hat sie den Eisenbahnern bereits ihren Stempel aufgedrückt und vieles positiv verändert, so dass die Rot-Weißen sich neu strukturiert und orientiert haben. Zurzeit hat sie zwei Trainerjobs in zwei Vereinen und absolviert einen Trainerlehrgang beim NFV-Kreis. Zusammen mit den weiteren Fußballhelden aus ganz Deutschland wurde sie vom DFB zu einer fünftägigen Fußball-Bildungsreise nach Spanien an die Costa de Barcelona-Maresme eingeladen. Die qualifizierten Referenten sowie die Inhalte der Theorie und Praxisworkshops werden direkt vom DFB gestellt.

Anschließend erhielt Tobias Kühne die Silberne Kreisehrennadel mit Urkunde für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand des TSV Jahn Hemeln.

Die Ehrungen und Auszeichnungen wurden von Hellmich gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden Hans-Dieter Dethlefs, Kreisgeschäftsführer und Schriftführer Gerhard Lüer und Schatzmeister Günter Lehne vorgenommen.