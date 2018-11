Herzberger Tischtennis-Mädchen dominieren ihre Liga

Eine eher durchwachsene Woche liegt hinter den Tischtennis-Mannschaften des TTC Grün-Weiß Herzberg.

Auf ganzer Linie erfolgreich ist derzeit die Mädchenmannschaft des TTC. Alina Weber, Katharina Nieft, Celine Tramowski und Victoria Nieft dominieren die Kreisliga fast nach Belieben. Zu spüren bekamen das gleich beide Teams vom TV Bilshausen, sowohl die erste Vertretung aus Bilshausen als auch einen Tag später Bilshausen II wurden mit 9:1 besiegt.

Niederlage für die Jugend

Die Jugendmannschaft musste bei Tuspo Drüber die Überlegenheit des Tabellenführers anerkennen, 3:7 unterlagen die Herzberger. Alle Punkte wurden aus Einzeln erzielt, zweimal gewann Jamie Joel Hampel, einmal Moritz Telge.

Ebenfalls mit einer Mannschaft aus dem Spitzenbereich hatte es die zweite Jugend zu tun, sie empfing die SG Bergdörfer in der Nicolaihalle und unterlag glatt mit 0:10. Nach den Doppeln, die knapp verloren gingen, riss der Spielfluss und alle weiteren Partien gingen in drei Sätzen an die Gäste.

Besser agierte dagegen die dritte Jugend mit Maxim Ruder, Leon Sauer, Niels Vogt, Danny Moor und Finn Kevin Schaper. Sie bezwangen als Tabellensechster den Vierten vom MTV Lauterberg mit 6:4.

Damen geben ersten Punkt ab

Die erste Damenmannschaft musste zum SC Güntersen reisen und büßte dort den ersten Punkt der Serie ein. Die Gastgeberinnen hatten sich offenbar viel vorgenommen, denn die Herzbergerinnen konnten nur einmal im Spielverlauf einen Zwei-Spiele-Vorsprung herausarbeiten,der sofort wieder egalisiert wurde. In der Schlussphase gelang es dem Vorletzten der Bezirksoberliga sogar, mit 7:6 in Führung zu gehen, so dass Manuela Schwarz die schwere Aufgabe oblag, noch einen Punkt zu retten – was ihr souverän in drei Sätzen gelang. Spielerin des Tages war bei Grün-Weiß Jessica Wills, die alle drei Einzel eintütete. Manuela Schwark (2) und Laura Vollbrecht (1) sowie das Doppel Wills/Schwark holten die weiteren Zähler.

Die zweite Damenmannschaft hatte endlich einmal das Glück auf ihrer Seite und gewann gegen den TTC Göttingen mit 8:5. Gegen den Tabellenzweiten TTK Gittelde-Teichhütte kassierten die Welfenstädterinnen einige Tage später dagegen eine 2:8-Niederlage. Die Punkte fuhren Lina Steinmetz und Nicole Depping ein.

Sieg für die zweiten Herren

Im Herrenbereich empfing die zweite Mannschaft den TSV Wulften. In Bestaufstellung wurde auch das bestmögliche herausgeholt: ein 7:4-Sieg konnte notiert und Rang drei in der Tabelle gefestigt werden.

Wie Tag und Nacht agierte die dritte Mannschaft, beziehungsweise die vier Herzberger Akteure, die teilweise bis aus der sechsten Mannschaft aushalfen. Mit Lutz Peters, Frank Nolte, Björn Wiegand und Alina Steinmetz gelang der Truppe, derzeit nur Tabellenneunter, gegen den Tabellenzweiten Bad Lauterberg ein 7:4-Sieg. Wiegand und Steinmetz steuerten dabei gleich drei Punkte bei. Mit Nolte, Wiegand, Ralf Kellner und Pascal Marhold ging es gegen den TTK Gittelde-Teichhütte. Allerdings ging diese Rechnung nicht auf, mit 0:7 unterlagen die Herzberger deutlich.

Gegen den TTK Gittelde-Teichhütte III musste die vierte Mannschaft antreten und hatte einen schweren Stand. Lediglich Gerhard Walter konnte beim 1:7 den Ehrenpunkt erzielen.