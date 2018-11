Harzer Falken nehmen die Rostocker Raubfische ins Visier

Nur eine Begegnung steht für die Harzer Falken an diesem Wochenende in der Eishockey-Oberliga Nord an. Die Braunlager können die volle Konzentration auf das Heimspiel am Sonntag richten, ab 18 Uhr sind die Rostock Piranhas zu Gast am Wurmberg. Die Raubfische sind als Tabellenfünfter das bisherige...