Cedric Meissner vertritt DTTB bei Jugend-WM in Australien

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat sein Aufgebot für die Jugend-Weltmeisterschaften in Australien nominiert. Der DTTB wird in Bendigo vom 2. bis 9. Dezember mit vier Jungen, die für die Wettbewerbe Mannschaft, Einzel, Doppel und Mixed qualifiziert sind, sowie mit drei Mädchen in den Individualkonkurrenzen an den Start gehen. Zum DTTB-Team in Down Under wird auch der Osteroder Cedric Meissner gehören.

Der 18-Jährige ist dann einer von zwei Spieler im Jungen-Team, der bereits WM-Erfahrung mitbringt, schließlich gehörte er zusammen mit Kay Stumper auch 2017 in Riva del Garda zur Mannschaft und belegte im Teamwettbewerb den sechsten Platz. Weitere internationale Erfahrung sammelte Meissner in diesem Sommer, als er an den Youth-Olympic-Games in Buenos Aires teilnahm. Komplettiert wird das Jungen-Quartett von Meng Fanbo und Daniel Rinderer.

Jungen im Endspurt qualifiziert

Sowohl die Jungen- als auch die Mädchen-Mannschaft des DTTB hatten im Juli als Vierter beziehungsweise Sechster eine kontinentale Qualifikation über die Jugend-Europameisterschaften in Rumänien für die Welttitelkämpfe verpasst. Ihren verdienten Platz im 16 Nationen starken WM-Feld sicherten sich die von Bundestrainer Zhu Xiaoyong trainierten Jungen jedoch über ihre Platzierung in der Mannschafts-Weltrangliste, in der sie kurz vor der Deadline noch am Team Italien vorbeizogen.

Den Auftakt bei der Jugend-WM in Bendigo machen von Sonntag bis Mittwoch zunächst die Team-Wettbewerbe (2. bis 5. Dezember), von Donnerstag bis Sonntag (6. bis 9. Dezember) folgen im Anschluss die drei Individualkonkurrenzen Einzel, Doppel und Mixed. DTTB-Sportdirektor Richard Prause: „Da die Jungen sowohl Mannschaft als auch Einzelwettbewerbe spielen, reisen sie etwas früher als die Mädchen an, deren Konkurrenzen erst später starten. Erst einmal ist es schon ein Erfolg, dass sich das Jungen-Team für die WM qualifizieren konnte. Wir werden nun alles dafür tun, dass Viertelfinale anvisieren zu können. Das ist der erste Schritt. Vieles ist aber von der Auslosung abhängig, vor allem natürlich bei den Individualkonkurrenzen der Mädchen und Jungen.“

Die Auslosungen sind für den 30. November (Team-Wettbewerb) und 3. Dezember (Individualkonkurrenzen) angesetzt. Im Doppel wird Meissner zusammen mit Rinderer an den Start gehen, im Mixed gemeinsam mit Jugend-Olympionikin Franziska Schreiner.