Judoka des MTV Herzberg räumen etliche Titel ab

Judoka des MTV Herzberg bei den Regionsmeisterschaften in Bad Gandersheim.

Bad Gandersheim Die Mannschaft der Welfenstädter geht bei den Regionsmeisterschaften in Bad Gandersheim an den Start.

Beim zweiten Teil der Regionsmeisterschaft in Bad Gandersheim starteten die Judoka des MTV Herzberg mit einer starken Teilnehmerzahl und holten sich die Hälfte der Titel.

Kai Marvin Schaper unterlag in der Altersklasse U10 im ersten Kampf, konnte aber in den folgenden Kämpfen gewinnen, so dass er den zweiten Platz erreichte. Bei der weiblichen U12 gewann Maja-Jolie Wiedemann alle ihre Kämpfe souverän und holte sich den Titel.

Timurcan Anlama verlor seinen ersten Kampf, holte sich aber die anderen Kämpfe und erreichte damit Platz zwei. Mathis Malte Müller startete ebenfalls in der U12. Seine ersten Gegner waren überlegen, aber im dritten Kampf konnte er durch ein Kämpferherz das Duell für sich entscheiden und landete auf Rang drei. Ensar-Eser Anlama gewann alle Kämpfe und schloss das Turnier mit dem ersten Platz ab.

In der U15 bestritten Kagan Tepe und Dustin Rentzsch ihre ersten Kämpfe. Tepe landete auf Rang zwei, Rentzsch auf dem dritten Platz. Nach zweijähriger Pause ging Dominik Hassoun wieder in den Wettkampf und erreicht einen stark umkämpften dritten Platz. Mats Marcus Müller konnte seine Erfahrung ausspielen, er holte sich in der U15 den Titel.

Bei der männlichen Jugend U18 startete Julian Bergmann und fuhr souverän Platz eins ein. Bei den Frauen traf Karolin Krispin auf starke Gegnerinnen, setzte sich auf dem Weg zum Titel aber gegen alle Kontrahentinnen durch.