Bad Grund empfängt Wulften, Lerbach spielt auswärts

Zwei Nachholbegegnungen stehen an diesem Wochenende in der 1. Kreisklasse Nord noch an, dann befinden sich alle Teams in der Winterpause. Angepfiffen werden die beiden Spiele jeweils am Sonntag um 14 Uhr. SV Viktoria Bad Grund - TSV Eintracht Wulften. Glänzend in Form präsentierte sich in den...