Turnkreis Osterode lädt zum Gaufrauentreffen ein

Der Turnkreis Osterode lud bereits 1972 zum ersten Gaufrauentreffen ein, das damals noch in Scharzfeld ausgerichtet wurde. Jetzt lädt der Turnkreis zum bereits 47. Gaufrauentreffen nach Hattorf ein, wo es schon seit Ende der 70er Jahre stattfindet. Diesmal wird es am Samstag, 24. November, vom TSC Dorste traditionell im Hattorfer Dorfgemeinschaftshaus ausgerichtet und um 15 Uhr offiziell gestartet.

Wie immer werden diverse Vereine des Turnkreises Vorführungen bieten. Kaffee und Kuchen wird ebenso gereicht. Wer etwas vorführen möchte, sollte bei der Anmeldung bei der stellvertretenden TK-Vorsitzenden Frauen und Ältere, Marion Meyer, angeben, wann die Gruppe mit ihrer Vorführung an der Reihe sein möchte, damit dies bei der Programmzusammenstellung berücksichtigt werden kann.

Meldungen an Marion Meyer, Telefon 05522/83749, oder per E-Mail an meyer-foerste@t-online.de.