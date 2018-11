Veilchen Ladies stehen in Herne vor schwerer Aufgabe

Eine schwere Aufgaben erwartet die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen am Samstag. Um 18 Uhr treten die Veilchen Ladies beim Tabellenzweiten Herner TC an. Das Team von Headcoach Marek Piotrowski ist mit nur einer Niederlage schärfster Verfolger des noch ungeschlagenen Spitzenreiters aus Marburg.

Zuletzt gelang den Hernerinnen eine große Überraschung. Beim Serienmeister TSV Wasserburg siegte der HTC mit 67:55. Lediglich gegen Marburg mussten sich die Westdeutschen bislang knapp geschlagen geben.

Trainer Piotrowski setzt dabei wie in der Vorsaison auf eine starke niederländische Fraktion. Mit Loyce und Jill Bettonvil, Karin Kuijt und Neuzugang Laura Westerik befinden sich gleich vier Akteurinnen aus dem Nachbarland im Team. Ebenfalls aus Europa stammen Natalie Burton (Großbritannien), Chloe Bully (Belgien) und Beatrice Attura (Italien). Aus den USA wurden Jordan Frericks und Drew Sannes verpflichtet und runden die breite Rotation beim HTC ab.

Eigentlich in der DBBL anschließend eine Länderspielpause an. Da aber weder die Veilchen Ladies noch die Angels Nördlingen Spielerinnen abstellen müssen, einigten sich beide Teams darauf, das für den 23. Dezember geplante Spiel vorzuziehen. Die Veilchen werden somit am 18. November um 16 Uhr in Nördlingen antreten.