NFV-Funktionäre werden für ihr Engagement ausgezeichnet

Schiedsrichter Titi-Dimitru Cocirla, Kreisvorsitzender Hans-Dieter Dethlefs, Pierre Littbarski, Kreisjugendobmann Dieter Seliger, Kreisgeschäftsführer Gerhard Lüer (v.l.) beim Bezirksehrungstag des NFV in Wolfsburg.

Beim NFV-Bezirksehrungstag in Wolfsburg wurden aus dem NFV-Kreis Göttingen-Osterode zwei Sportkameraden für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Verein und auf NFV-Kreisebene geehrt. Dieter Seliger (VfL Olympia Duderstadt) erhielt die Silberne Verbandsehrennadel. Die Verdienstnadel des DFB wurde Gerhard Lüer (TSV Eintracht Wulften) verliehen. Vom Bezirksschiedsrichterausschuss erhielt Titi-Dimitru Cocirla (FC Eisdorf) eine Ehrung.

Dieter Seliger gehört dem VfL Olympia Duderstadt seit 1969 an. Zwischendurch war er auch Mitglied beim SV Eintracht Gieboldehausen. Als Trainer, Betreuer und Jugendwart war er in Gieboldehausen von 1979 bis 1997 tätig. Als Kreisfunktionär begann er 1997 als Staffelleiter im Jugendausschuss bis 2007, also zehn Jahre. Zwischendurch war er auch im Rechtswesen tätig. Im Jahre 2007 übernahm er die Aufgaben des Vorsitzenden des Jugendausschusses. Diese Tätigkeit übte er im Kreis Göttingen bis zum Zusammenschluss mit dem Kreis Osterode im Jahre 2013 aus. Auch im neuen NFV Kreis Göttingen-Osterode ist er weiterhin Vorsitzender des Jugendausschusses.

Viele Ehrungen für Seliger

Für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit erhielt Seliger bisher folgende Ehrungen: Bronzene Jugendleiternadel des Bezirks Braunschweig 1991, die Silberne 1997 und die Goldene 2001. Die Silberne Kreisehrennadel erhielt er 2007, die Silberne Bezirksehrennadel 2011 und die Goldene Kreisehrennadel im Jahre 2014.

Gerhard Lüer ist Mitglied beim TSV Eintracht Wulften seit 1957. Seine ehrenamtliche Tätigkeit im Verein begann 1993 als Pressewart bis 2001, danach war er mehr als zehn Jahre als Schriftführer tätig. 1999 begann Lüer seine Tätigkeit im Vorstand des Kreises Osterode als Schriftführer bis zum Zusammenschluss der beiden Kreise Göttingen und Osterode. In dieser Zeit war er auch Pressewart von 2000 bis 2010. Die Aufgaben des Schriftführers übernahm er auch im neuen Kreis Göttingen-Osterode und seit 2016 auch die Aufgaben des Kreisgeschäftsführers. 2014 übernahm Lüer die Aufgaben des Schriftführers im Bezirk Braunschweig.

Ehrennadeln und vieles mehr

Er erhielt bisher folgende Auszeichnungen: Silberne Kreisehrennadel Osterode 2003, 2006 wurde er Kreis-Ehrenamtspreisträger, Silberne Bezirksehrennadel 2008, NFV Verdienstnadel 2010, Silberne Verbandsehrennadel 2013 und die Goldene Kreisehrennadel Göttingen-Osterode 2016.

Die Ehrungen in Wolfsburg wurden vom NFV-Kreisvorsitzenden Hans-Dieter Dethlefs gemeinsam mit dem Bezirksvorsitzenden Egon Trepke und seinem Stellvertreter Gerhard Dix aus Dorste vorgenommen.

Die Ehrung des Schiedsrichters Titi-Dimitru Cocirla übernahm Bezirksschiedsrichterobmann Stefan Voth. Cocirla ist seit 1986 Schiedsrichter und war im Verband tätig. Zurzeit leitet er Spiele in der Kreisliga, wobei er von seiner Frau an der Linie als Assistentin unterstützt wird.

Neben einer Führung des VfL-Stadion besuchten die Geehrten auch das Bundesliga-Spiel der Wolfsburger gegen Borussia Dortmund. In einem Grußwort dankte Pierre Littbarski, Weltmeister 1990, für das Engagement. Littbarski ist seit 2010 beim VfL Wolfsburg tätig, erst als Co-Trainer, dann im Bereich Scouting. Seit Juli 2018 übernimmt er als Markenbotschafter repräsentative Aufgaben.