Reserve des VT Südharz gewinnt auswärts mit 3:1

Die zweiten Volleyball-Damen des VT Südharz mussten in der Bezirksliga beim MTV Grone II stark geschwächt antreten, da mehrere Spielerinnen aus gesundheitlichen oder privaten Gründen nicht zur Verfügung standen.

Im ersten Satz funktionierte aufseiten des VTS kaum etwas, die Damen hatten sich an ihre ungewohnten Positionen noch nicht gewöhnt (18:25). Im zweiten Satz wurden die Annahmen sicherer und die Angriffe wirkungsvoller. Der Durchgang verlief ausgeglichen, bis Hannah Krispin, die erstmals als Mittelangreiferin spielte, mit einer Aufschlagserie sieben Punkte verbuchen konnte. Mit 25:16 wurde der Satz gewonnen, damit war der Widerstand der Gronerinnen gebrochen und die nächsten beiden Sätze gingen klar an das VTS (25:12, 25:10). Die Damen agierten äußerst konzentriert und erfüllten ihre Aufgaben auch auf ungewohnten Positionen, so zum Beispiel Libera Mareike Apel auf der Außenposition.

Damen III unterliegen

Nichts zu holen gab es für die dritten Damen in der Bezirksliga. Das junge Team von Trainer Christoph Bosse unterlag in der Bezirksliga bei Tuspo Weende VI mit 0:3, in Durchgang drei wurde ein Satzgewinn knapp verpasst (23:25).

Die vierten Damen traten in der Bezirksklasse in Dransfeld an und machten sich Hoffnungen auf einen Satzgewinn. Die Chancen dazu bestanden vor allem im zweiten Durchgang, der aber mit 21:25 knapp verloren wurde. Hier zeigten die jungen VTS-Damen gute Ansätze, während die Sätze eins und drei glatt an die Gastgeber gingen.