Reserve des 1. VC Pöhlde ärgert den Spitzenreiter Münden

Nach zuletzt zwei verlorenen Auswärtsspielen hatten sich die zweiten Volleyball-Herren des 1. VC Pöhlde in der Bezirksliga für ihren Heimspiel viel vorgenommen. Dies ging in weiten Teilen wunderbar auf.

Das erste Spiel gegen die jungen Akteure der DJK Northeim III war eine mehr als deutliche Angelegenheit für die Gastgeber. Der Gegner hatte keine Chance gegen die routiniert aufspielenden Pöhlder. Durch einen konzentrierten und kontrollierten Spielaufbau wurde den Northeimern das Spiel aufgezwungen. Vor allem die Gegenangriffe konnten direkt in Punkte umgewandelt werden, so dass klar mit 3:0 (25:17, 25:14, 25:16) gewonnen wurde.

Positiver Schwung

Der positive Schwung wurde mit in das zweite Spiel gegen den Tabellenführer TG 1860 Münden genommen. Die Mündener konnten ihre vier Spiele bislang klar gewinnen, stießen bei der VCP-Reserve aber auf viel Widerstand. Die Pöhlder setzten die TG sofort mit starken Aufschlägen von Tilmann Armbrecht und Söhnke Prochaska unter Druck und verhinderten so einen vernünftigen Spielaufbau der Mündener. Auch Libero Angelo Steinmetzer wusste durch eine starke Feldabwehr zu überzeugen. Mit 25:13 und 25:16 gingen die ersten beide Durchgänge an den VCP.

Im dritten Satz wurde Münden stärker, vor allem mit den kurzen, überlegten Bällen kamen die Pöhlder nicht zurecht. Die anschließenden Sätze wurden mit 14:25, 18:25 und 9:15 verloren. Dennoch war die VCP-Reserve nicht unzufrieden mit dem Spieltag, da eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar war und man dem Tabellenersten Paroli bieten konnte.

VCP II: Prochaska, A. Barke, Tornedde, Mintzlaff, T. Armbrecht, Badri, A. Steinmetzer, J. Böttcher, Rohrmann, Leunig, Pfeiffer, Haas.