Nachwuchs des TTC Herzberg ist viel unterwegs

Herzberg Die dritte Jugendmannschaft bestreitet in Pöhlde gleich zwei Spiele in Folge. Auch die anderen Jugendteams kämpfen um Punkte.

Nach der kleinen Herbstferien-Pause läuft der Spielbetrieb beim TTC GW Herzberg wieder auf vollen Touren.

Die ersten Damen haben sich nach ihrem deutlichen 8:1-Sieg über die TTG Sattenhausen-Wöllmarshausen an die Spitze der Bezirksoberliga gesetzt. Beim dritten Sieg im dritten Spiel waren erneut Jessica Wills, Manuela Schwark, Laura Vollbrecht und Ronja Recht in bestechender Form unterwegs.

Weniger glücklich hat die erste Herrenmannschaft in ihren beiden letzten Spielen agiert. Gegen den TTC Pelaka II und beim FC Weser gab es für die jetzt im Mittelfeld platzierte Truppe je eine 4:9 Niederlage. In Lasfelde punkteten Philipp Böttcher (2), Christopher Jablonski (1) und Michael Hartmann, während das Doppel Böttcher/Jablonski, Böttcher, Michael Recht und Michel Kümmel beim FC erfolgreich waren.

Sieg für die zweite Mannschaft

Die zweite Mannschaft setzte sich beim Tabellenletzten der Kreisliga, dem TTC Hattorf III, mit 7:3 durch. Michel Kümmel, Jörg Zupke und Raja Schrader wurden erneut erfolgreich von Jessica Wills unterstützt.

Ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis dienen konnte die sechste Mannschaft, die beim 7:1 über Schlusslicht MTV Lauterberg II wertvolle Punkte sicherte. Daniel Sattler, Pascal Marhold, Kapitän Giuliano Chlistalla und Steffen Rentsch waren im Aufgebot.

Viel Betrieb in der Jugend

Noch immer etwas ungewohnt ist es, wenn in der Kreisliga die Jugend des TTC Herzberg auf TTV Geismar II trifft, früher war dies eindeutig Bezirksebene. Moritz Telge (1), Sophia Helbing (2), Mika Meysing (2) und Jamie Joel Hampel (2) fuhren in der Nicolaihalle einen feinen 8:2-Erfolg ein.

Einen schlechten Tag hatten die Nieft-Zwillinge in der zweiten Jugend erwischt. In der Partie gegen Hörden II konnten die sonst routiniert spielenden Mädchen kein Spiel gewinnen. So blieb es bei Siegen von Nico Beck (2), Maximilian Harenberg und dem Doppel Beck/Harenberg bei einer 4:6-Niederlage.

Die dritte Jugendmannschaft trat beim Eventspieltag in Pöhlde gleich gegen beide Teams des Gastgebers nacheinander an. Gegen die erste Pöhlder Jugend gab es die erwartete Niederlage mit 2:8, wobei für die Herzberger Maxim Ruder/Leon Sauer und Ruder die Spiele erkämpfte. Gegen die zweite Pöhlder Garnitur, die sich auf dem vorletzten Staffelplatz befindet, konnten die Herzberger dagegen mit 9:1 auftrumpfen.

Skat und Knobeln für die Vereinsmitglieder findet traditionell am Freitag nach dem Buß- und Bettag in der Harzklause statt, dieses Jahr am 23. November. Anmeldungen nehmen Michael und Stefanie Recht entgegen. Die Startzeiten sind wie üblich 19 Uhr beim Skat und 20 Uhr beim Knobeln. Auf jeden Starter wartet ein Preis.