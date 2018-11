BG Göttingen spielt bei bärenstarken Albatrossen

Göttingen Die Göttinger Bundesliga-Basketballer reisen am Samstag zum Spitzenspiel in die Hauptstadt, Spielbeginn bei Alba Berlin ist um 18 Uhr.

Ein Spitzenspiel steht für die Bundesliga-Basketballer der BG Göttingen am Samstag an. Die Veilchen, mit 8:2-Punkten überraschend gut gestartet, treten ab 18 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena beim Tabellenzweiten Alba Berlin, einem der Topfavoriten, an.

Zwischen der BG und den Albatrossen gibt es einige Parallelen: Ebenso wie die Südniedersachsen haben die Hauptstädter in der BBL vier Spiele gewonnen, ihrerseits aber noch keines verloren. Auch im BBL-Pokal sind beide Teams eine Runde weiter. Lediglich im Euro-Cup verlor die Mannschaft von Alba-Headcoach Aito Garcia Reneses bislang eine Partie. Unter der Woche waren die Berliner auf internationaler Ebene noch im Einsatz. Im russischen Krasnodar bei Lokomotiv Kuban gelang ihnen ein überraschend souveräner 83:75-Sieg. „Berlin scheint im Ganzen betrachtet noch einen Schritt weiter und besser zu sein als vergangene Saison“, sagt BG-Headcoach Johan Roijakkers.

Ihre Verletzungssorgen haben die Berliner bislang mehr als kompensiert. Center Dennis Clifford (Knieprobleme) konnte in dieser Saison noch kein Spiel absolvieren, stand aber in Krasnodar zumindest wieder im Kader. Guard Joshiko Saibou (Fußverletzung) kam erst einmal zum Einsatz. Nationalspieler Johannes Thiemann kehrte gerade erst ins Team zurück, dafür muss US-Guard Peyton Siva aufgrund eines Rippenbruchs länger pausieren. Die Ausfälle steckte Alba fast mühelos weg. „Berlins tiefer Kader ist beeindruckend“, so Roijakkers über den Gegner, der in der BBL sowohl die meisten Punkte (101,3) als auch die meisten Rebounds (41,0), Assists (26,5) und Steals (12,0) im Schnitt verbucht.