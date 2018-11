Rot-Weiß Hörden erlebt eine schwarze Woche

Eine schwarze Punktspielwoche hatte der Rot-Weiß Hörden zu überstehen.

Gegen den TTC Förste II konnte nur Kapitän Michael Diekmann für die erste Mannschaft punkten. Mit Joachim Peters gewann er das erste Doppel in der laufenden Saison, anschließend bezwang Diekmann im Einzel seinen Gegner zum 2:2. Nachdem die nächsten drei Einzel verloren wurden, punktete erneut Diekmann. Spannung kam in den letzten beiden Einzeln auf, aber sowohl Joachim Peters als auch Felix Klawonn mussten sich zum 3:7 im fünften Satz geschlagen geben.

Die vierte Mannschaft erwischte es gegen den SuS Tettenborn III beim 0:7 noch heftiger. Franziska und Jacqueline Keil schnupperten zwar an einem Einzelerfolg, verloren aber im fünften Satz.

Auch der Nachwuchs steckte ausschließlich Niederlagen ein. Gegen die stark aufspielende Mannschaft des TSV Langenholtensen II war die erste Jugend zwar nicht chancenlos, aber in der entscheidenden Schlussphase der Sätze fehlte es an Glück und Cleverness. 14 Sätze wurden 9:11 oder in der Verlängerung verloren. So kassierte man am Ende eine 1:9-Niederlage, nur Lennart Haas gewann ein Einzel.

Die zweite Jugend trat gegen die bislang führenden ungeschlagenen Mannschaften der 1. Kreisklasse, TTV Scharzfeld und SG Bergdörfer an und hatte bei zwei 0:10-Niederlagen nicht den Hauch einer Chance.

Die dritte Jugend unterlag gegen den TTK Gittelde/Teichhütte mit 2:8. Lorena Peters/Leon Placht im Doppel und im letzten Einzel Eva Maria Beuershausen punkteten.