Nur Patrik Dzemla trifft in Erfurt für die Harzer Falken

Die Harzer Falken müssen in der Eishockey-Oberliga Nord ein Null-Punkte-Wochenende verkraften und verlieren in der Tabelle weiter an Boden. Lange Zeit, die 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)-Niederlage bei den Black Dragons Erfurt zu bedauern, bleibt den Braunlagern allerdings nicht. Schon am morgigen Mittwoch...