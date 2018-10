Dostluk Spor will gegen starke Eichsfelder bestehen

Am Sonntag ist in der Fußball-Bezirksliga aus dem Altkreis Osterode nur der FC Dostluk Spor im Einsatz, Tuspo Petershütte spielt bereits am Freitag bei der SG Bergdörfer. Die Dostluk-Elf von Trainer Ertan Melik tritt beim SV Blau-Weiß Bilshausen an, Anpfiff ist um 14.30 Uhr. „Uns erwartet ein...