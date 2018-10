Damen der HSG oha feiern den ersten Sieg der Saison

Die Handballerinnen der HSG oha haben im dritten Saisonspiel ihren ersten Sieg gefeiert – und das gleich mehr als deutlich. In der Vorrunde der Regionsoberliga setzten sich die Harzerinnen gegen die dritte Vertretung der HG Rosdorf-Grone mit 25:7 (18:4) durch. Die Gäste kannte man bereits aus der vergangenen Saison, gemeinsam waren die Teams in die Vorrunde der Regionsoberliga Damen aufgestiegen. Anders als die HSG konnte Rosdorf-Grone allerdings schon einen Sieg verbuchen.

Von Beginn an hellwach starteten die Gastgeberinnen und netzten schon nach wenigen Sekunden erstmals ein. In der Abwehr wurde in der Folge sehr gut gearbeitet, so dass es nur zu wenigen Torchancen der HGRG kam, die Sabrina Mros im Tor souverän vereiteln konnte. Die HSG dominierte und zog mit einem einfallsreichen und konsequenten Angriff Tor um Tor davon. Nach acht Minuten stand es bereits 8:0, ehe die Gäste erstmals trafen. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte erspielte sich die HSG Lücken in der Gäste-Deckung und nutzte diese, um entweder direkt ein Tor zu erzielen oder einen der insgesamt acht Strafwürfe rauszuholen. Zur Pause stand bereits ein 18:4 auf der Anzeige – die Partie war längst entschieden.

Der Seitenwechsel tat der HSG allerdings nicht gut, fast zehn Minuten dauerte es, ehe Carina Berger den nächsten Treffer erzielte. In der Abwehr arbeitete man aber weiter erfolgreich und ließ die Gäste nicht mal in die Nähe der Zehn-Tore-Marke kommen. Trotz der Offensiv-Probleme nach der Pause reichte problemlos zum Sieg, die Freude über die ersten zwei Punkte war groß. Die positive Einstellung wollen die HSG-Damen am Wochenende mit nach Worbis nehmen, wo erneut ein Gegner wartet, den man aus der vergangenen Saison und aus zwei hart umkämpften Spielen kennt. HSG: Mros - Kreinacke, Gobel, Röthel, J. Lohrengel (2), Jagemann, Larsen (6), Bierwirth (1), Fröhlich, Wode (2), Berger (12/6), K. Lohrengel (2).

TG Münden II - HSG-Herren II 31:19 (15:6). Die zweiten Herren der HSG mussten in der Regionsoberliga eine weitere Niederlage einstecken. Bei TG Münden II unterlagen die Harzer mit 19:31 (6:15). Die Gäste gerieten rasch mit 0:5 in Rückstand und erholte sich davon nicht. Kurz nach der Pause führten die Gastgeber erstmals mit zehn Toren (16:6). Immerhin konnte die HSG in der zweiten Hälfte den Abstand konstant halten und zwischenzeitlich bis auf 13:25 verkürzen. HSG: Paul, Berner - Strüver (2), Bode, Schmidt (2), Sonntag (1), Behrendt (3), Coesfeld, Wemheuer, Armbrecht (1), P. Missling (6/3), Niehus, Schladitz (1), Morich (3).

Männliche A-Jugend - MTV Braunschweig 25:33 (9:18). Die männliche A-Jugend erwartete im Hattorfer DGH einen schweren Gegner und stellte sich dementsprechend ein. Dennoch bekam man zunächst keinen Zugriff auf das Spielgeschehen und die Gäste konnten sich schnell auf 3:12 absetzen (19.). Ab jetzt konnte die HSG zumindest mehr Tore erzielen und den Rückstand konstant halten. Die zweite Hälfte folgte dem Verlauf des ersten Abschnitts, in der 40. Minute lagen die Gastgeber mit elf Toren zurück. Mit Tempo und guter Torhüterleistung startet die HSG in den letzten 20 Minuten eine Aufholjagd und kam bis auf 20:26 heran (49.). Die Wende gelang aber nicht mit, mit 25:33 unterlagen die A-Jugendlichen und hoffen in der Landesliga weiter auf den ersten Punktgewinn. HSG: Pisowodzki, Deiters - Schmidt (4), Paul (1), Ennen (1), Harenberg (6), Hofemann (1), Diederich (3), Wode (4), Missling (5),Koch, Sonntag, Scheffler, Herzel.