FSV Wacker 90 Nordhausen beurlaubt Trainer Volkan Uluc

Der FSV Wacker 90 Nordhausen hat auf den durchwachsenen Saisonstart in der Fußball-Regionalliga Nordost reagiert und beurlaubt seinen Trainer Volkan Uluc mit sofortiger Wirkung. Mit diesem Schritt reagiert der Verein auf die sportliche Entwicklung in der laufenden Regionalliga-Saison, heißt es in der Presseerklärung der Rolandstädter. Wacker unterlag am vergangenen Wochenende gegen den Berliner AK zu Hause mit 1:5 und rutschte in der Tabelle auf Rang fünf ab – 16 Punkte hinter dem Tabellenführer Chemnitz.

„Der aktuelle Saisonverlauf entspricht nicht unseren Vorstellungen als Präsidium des Vereins. Es gehört daher zu unserer Verantwortung, die Lage sachlich zu analysieren. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, doch letztendlich sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass das Risiko einer weiteren sportlichen Talfahrt gebremst werden muss“, wird Präsident Nico Kleofas zitiert.

Als Interimstrainer wird zunächst Tino Berbig die Mannschaft leiten. Der 38-Jährige ist bei Wacker eigentlich hinter Jan Glinker der zweite Torwart. Ihm zur Seite steht mit dem 33-jährigen Matthias Peßolat als Assistenten ein weiterer Spieler. Gespräche mit dem Co-Trainer Martin Hauswald und dem Torwarttrainer Tomislav Piplica werden zeitnah geführt.