SFC Harz-Weser richtet Volleyballturnier aus

Osterode Die 16. Auflage des beliebten Turniers findet am 11. November in der Lindenberghalle in Osterode statt. Anmeldungen sind noch möglich.

Am Sonntag, 11. November, findet in der Lindenberghalle in Osterode am Harz das 16. Volleyballturnier des SFC Harz-Weser statt. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Veranstaltung ist seit den Sommerferien möglich. Einige Teams sind der Einladung der Volleyballabteilung des SFC bereits gefolgt.

Am Turnier können Mannschaften sämtlicher Leistungsklassen teilnehmen. Das Turnier erfreut sich weiterhin auch überregional großer Beliebtheit. Das zeigt sich 2018 wieder anhand der bisher vorliegenden Meldungen.

Teams von nah und fern

Gemeldet sind aktuell Teams aus Bremen, Braunschweig, Göttingen, Halberstadt, Wegeleben, Ilfeld und Salzhemmendorf. Außerdem werden aus der näheren Umgebung Mannschaften aus Clausthal und Hattorf Gast des SFC sein. Bei der 15. Auflage im vergangenen Jahr hatte am Ende eine Spielgemeinschaft aus Göttingen die Nase vorn und sicherte sich erstmals den Wanderpokal.

Am Turniertag werden wie in den vergangenen Jahren voraussichtlich 16 Teams am Start sein. Die Anmeldung ist noch bis Anfang November beim Abteilungsleiter Volleyball, Jörg Lindert , möglich. Spielbeginn am Turniertag ist um 10 Uhr. Für das leibliche Wohl von Aktiven und Zuschauern wird in bewährter Manier durch die Aktionstheatergruppe Mischgemüse des SFC Harz-Weser gesorgt.

Anmeldungen für das Turnier nimmt Jörg Lindert per E-Mail an sfchw.volleys@gmx.de entgegen. Weitere Informationen bietet die Internetseite des SFC unter www.sfc-harzweser.de.