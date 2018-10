Der FC Dostluk Spor Osterode trifft auf den Mit-Aufsteiger

Zwei Auswärtsspiele stehen an diesem Wochenende für die beiden Altkreis-Vertreter in der Fußball-Bezirksliga an. Sowohl Tuspo Petershütte als auch der FC Dostluk Spor sind in beziehungsweise kurz hinter Göttingen gefordert. Anstoß ist jeweils morgen um 14.30 Uhr. Sparta Göttingen - Tuspo...