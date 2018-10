Mit Fans im Rücken will BG Göttingen erste Heimpunkte holen

Die BG 74 Goettingen "Veilchen" empfangen in der Pro-A 2. Basketball-Bundesliga am Samstag, 12. Oktober 2013 in der Sparkassen-Arena in Goettingen die Giessen 46ers.

Göttingen. Die Veilchen treffen in der Basketball-Bundesliga am Sonntag ab 15 Uhr in der heimischen Sparkassen-Arena auf s.Oliver Würzburg.

Für die BG Göttingen läuft es bislang richtig rund. Zwar unterlagen die Veilchen zum Auftakt der BBL noch den Telekom Baskets Bonn, es folgten aber ein Kantersieg in Weißenfels und der überraschende Einzug in das Pokal-Viertelfinale. Am Sonntag geht es für die Göttinger in der Liga weiter, das Team von BG-Headcoach Johan Roijakkers empfängt um 15 Uhr s.Oliver Würzburg in der heimischen Sparkassen-Arena und will den ersten Heimsieg einfahren.

Die fränkischen Gäste haben erst eine Partie in der Basketball-Bundesliga sowie eine im BBL-Pokal absolviert. Beide Male war Brose Bamberg der Gegner, beide Male gingen die Würzburger als Verlierer vom Parkett. Das ändert aber nichts an der Stärke des Göttinger Gegners. „Denis Wucherer hat einen wettbewerbsfähigen Kader zusammengestellt, der um die ersten sechs Plätze in der BBL mitspielen kann“, sagt Roijakkers.

Wucherer übernahm von Bauermann

Bei den Franken hat sich im Sommer viel getan. Denis Wucherer übernahm das Amt an der Seitenlinie von seinem ehemaligen Mentor Dirk Bauermann und stellte ein ganz neues Team zusammen. Aus Bremerhaven holte der 45-Jährige den Aufbauspieler Jordan Hulls. Zudem verpflichtete Würzburg Akteure, mit denen Wucherer bereits in Gießen zusammengearbeitet hat: die Guards Cameron Wells und Skyler Bowlin sowie Center Gabriel Olaseni. „Die vielen Spieler, die aus gemeinsamen Zeiten in Gießen zu ihm zurückgekehrt sind, bedeuten auch eine Art von Kontinuität“, so Roijakkers. Aus Ludwigsburg kam außerdem Florian Koch.

Dieses Quintett erhielt bei der knappen 80:84-Auftaktniederlage gegen Bamberg auch die meiste Spielzeit – ergänzt um Neuzugang Perry Ellis. Die meisten Zähler erzielte Olaseni (14), gefolgt von Hulls und Koch (je 13). Auch die meisten Rebounds gingen mit sechs auf das Konto des britischen Centers. Nach dem deutlichen Pokal-Aus gegen Bamberg (74:92) können sich die Würzburger derzeit auf die Liga konzentrieren – ab der kommenden Woche ist das Wucherer-Team dann auch im FIBA Europe Cup auf europäischer Bühne gefordert.

In der vergangenen Saison verpassten die Franke ihr Saisonziel, das Erreichen der BBL-Playoffs. Für diese Spielzeit sind die K.o.-Spiele wieder das erklärte Ziel. Wucherer fügt aber hinzu, dass dies eine große Herausforderung sei. Die Würzburger müssen am Sonntag also zum ersten Mal in dieser Saison mit der Favoritenrolle leben, für die Veilchen wären Punkte gegen einen Playoff-Aspiranten dagegen Bonus. Die Heimbilanz spricht derweil klar für die BG: Drei Siegen steht nur eine Niederlage gegenüber.

Die Parkmöglichkeiten am Schützenplatz sind am Sonntag eingeschränkt, die BG empfiehlt allen Veilchen-Fans mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.