Der JFV Rhume-Oder begrüßt zwei neue FSJler

Beim JFV Rhume-Oder haben mit Jannis Wendt und Umut Ates erneut zwei junge Menschen begonnen, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. Beide freuen sich auf viele Projekte und Aufgaben. Wendt ist vorrangig als D-Jugendtrainer eingesetzt, der Schwerpunkt von Ates liegt bei der C-Jugend. Dazu werden beide eine Ausbildung für eine Trainer C-Lizenz nach mehrwöchiger Ausbildung in Barsinghausen und Clausthal-Zellerfeld erwerben. Für die Osterferien 2019 planen die FSJler zusammen mit ihrem Mentor Carsten Kamrad wieder, eine JFV-Fußballschule durchzuführen.

Aktiv am Spielgeschehen beteiligt ist Wendt bei der A-Jugend des JFV und bei den Herren vom seines Stammvereins SV Förste. Ates ist beim JFV-Stammverein TSV Eintracht Wulften aktiv.

Aber nicht nur im Verein sind die beiden FSJler tätig. Erneut kam die Kooperation mit der OBS Lindau, der KGS Gieboldehausen und dem Gymnasium Herzberg zustande. Wendt und Ates sind jeweils drei Tage in der Woche an den Schulen als AG-Leiter tätig und bieten Fußball- beziehungsweise Sport-AGs an. Beide erhoffen sich in dem Jahr persönlich viel zu lernen, sowohl menschlich als auch sportlich.