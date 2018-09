HSG oha feiert Auswärtssieg beim MTV Geismar

Nachdem die ersten Punkte jeweils zu Hause eingefahren wurden, folgte für die Verbandsliga-Handballer der HSG oha zum ersten mal in der jungen Saison ein Sieg in fremder Halle. Zu Gast beim MTV Geismar setzten sich die Harzer mit 25:20 (11:12) durch. In der Anfangsphase taten sich beide...