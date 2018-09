BG Göttingen absolviert am Wochenende die Generalprobe

Göttingen Der Göttinger Basketball-Erstligist trifft in den letzten Testspielen am Samstag auf Crelan Okapi Aalstar und am Sonntag auf Basic-Fit Brüssel.

In einer Woche geht es endlich wieder los: Die BG Göttingen startet am Sonntag, 30. September, in ihre fünfte Basketball Bundesliga-Saison in Folge. An diesem Wochenende steht für die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers die Generalprobe gegen zwei belgische Erstligisten auf dem Programm. Zudem haben Veilchen-Fans zum ersten Mal in der Saisonvorbereitung die Möglichkeit, das neue BG-Team live auf dem heimischen Parkett zu erleben.

Am Samstag ist Crelan Okapi Aalstar ab 18 Uhr in der Sparkassen-Arena zu Gast. Am Sonntag misst sich die Roijakkers-Truppe mit Basic-Fit Brüssel. Das Team aus Aalst hat in der vergangenen Saison in der belgischen Liga das Playoff-Halbfinale erreicht, wo es sich dem späteren Meister Oostende geschlagen geben musste. Für den Gegner am Sonntag war in der vergangenen Spielzeit im Playoff-Viertelfinale ebenfalls gegen Meister Oostende Endstation.

Besuchern der beiden öffentlichen Testspiele stehen nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten an der Sparkassen-Arena zur Verfügung. Der Schützenplatz wird an diesen Tagen vom Autokino belegt, so dass es dort keine Parkplätze gibt. Die BG empfiehlt allen Veilchen-Fans, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Eintrittskarte gilt als Fahrausweis für alle GöVB-Linien.