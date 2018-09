Rot-Weiß Hörden empfängt am Freitag den TSV Nesselröden

Mit einem Nachholspiel in der 1. Kreisklasse Nord wird am Freitag das Fußball-Wochenende im Altkreis Osterode eröffnet. Der SV Rot-Weiß Hörden empfängt ab 17.45 Uhr den TSV Nesselröden. Die Aufgabe für die Gastgeber aus Hörden ist äußerst knifflig. Die Gäste aus dem Eichsfeld stehen an der...