Zwei Derbys stehen in der 1. Kreisklasse im Blickpunkt

Zwei packende Derbys stehen im Mittelpunkt des sechsten Spieltags in der 1. Kreisklasse Nord. Hattorf empfängt Hörden und Bad Grund spielt gegen Eisdorf. Den Spieltag eröffnet bereits am Samstag um 17 Uhr die Rotenberger Reserve gegen Nesselröden. Die weiteren Partien finden am Sonntag um 15 Uhr...