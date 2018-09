BG Göttingen gewinnt Vorbereitungsturnier im polnischen Torun

Die BG Göttingen hat das Vorbereitungsturnier im polnischen Torun gewonnen. Beim 16. Wojtek-Michniewicza-Gedenkturnier in Göttingens Partnerstadt sicherte sich der Basketball-Bundesligist um Headcoach Johan Roijakkers durch drei Erfolge in drei Spielen souverän den Gesamtsieg.

Zum Auftakt schlugen die Veilchen den slowenischen Erstligsten KK Sixt Primorska 80:73 (41:32). Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel setzten sich die Südniedersachsen im zweiten Abschnitt ab. Nach der Pause bauten die Veilchen ihren Vorsprung auf 56:43 aus und siegten letztlich recht ungefährdet.

Am zweiten Tag folgte ein 71:59 (37:32) gegen den ehemaligen polnischen Serienmeister Asseco Arka Gdynia. Bis Mitte des letzten Abschnitts blieb die Partie eng (58:55) – zum Ende setzten sich die Göttinger dank guter Verteidigung entscheidend ab. „Wir hatten einen schlechten Start mit wenig Intensität. Im zweiten Viertel haben wir zu unserer Intensität in der Verteidigung gefunden“, sagte Roijakkers.

Zum Abschluss besiegten die Göttinger Gastgeber Polski Cukier Torun 90:77 (48:46). Nachdem die Hausherren schnell in Führung gingen (0:5), antwortete die BG mit einem 15:1-Lauf. Bis in die zweite Hälfte blieb es anschließend eng, ehe der breite Kader den Ausschlag zugunsten der Veilchen gab. „Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die im Prinzip nur sieben Spieler einsetzen konnte. In der ersten Halbzeit haben sie uns das Leben schwer gemacht, in der zweiten Halbzeit waren wir einfach frischer“, berichtete Roijakkers.

Der BG-Coach verzichtete bei allen drei Spielen als Vorsichtsmaßnahme auf Neuzugang Penny Williams, setzte aber dennoch zwölf Akteure ein. Für Williams war Jacob Albrecht in den Kader gerückt.