In Braunlage ist eine neue Schanze am Brockenweg geplant

Mit dem eigenen Angaben zufolge größten Crowdfunding-Projekt im Skisport will der Wintersportverein Braunlage (WSV) den Bau einer neuen Schanze am Brockenweg realisieren. Der Vorstand um den Vorsitzenden Jens Koch rührt bereits seit einiger Zeit hinter den Kulissen die Werbetrommel. Am Mittwoch,...