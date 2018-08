Nachwuchs des Tuspo Petershütte ist im Einsatz

Während die G- und F-Jugendmannschaften des Tuspo an diesem Wochenende spielfrei haben, bestreiten die anderen Altersklassen den zweiten Spieltag. Bereits um 10 Uhr will die E-Jugend am Samstag ihren guten Saisonstart auf dem Kunstrasen gegen den SC Hainberg untermauern. Die C-Jugend des Tuspo...