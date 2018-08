C-Jugend des VfL Herzberg startet erfolgreich

Im Jahr seines 110-jährigen Jubiläums startete die Jugendabteilung des VfL 08 Herzberg am Wochenende in die Hinserie. Die von Patrick Bockfeld und Lukas Richter betreute C-Jugend besiegte die JSG Radolfshausen/Eichsfeld II mit 3:1. Nach dem 0:1 in der ersten Minute nahm der VfL das Heft in die...