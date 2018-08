FSG Eisdorf/Hattorf unterliegt gegen STV Holzland

Für die FSG Eisdorf/Hattorf bleibt es dabei: Gegen die STV Holzland halten die Landesliga-Fußballerinnen stets gut mit und bieten einen ordentlichen Kampf, die Punkte aber gehen an das Team aus Sisbeck, Twülpstedt und Volkmarsdorf. So auch im ersten Spiel der neuen Saison, in Scharzfeld unterlag...