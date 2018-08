SV Viktoria Bad Grund empfängt SV Lerbach zum Harzduell

Nach dem Pokalwochenende steht in der 1. Kreisklasse Nord nun der zweite Spieltag an. Während die Rotenberger Reserve bereits am Samstag um 18.30 Uhr gefordert ist, spielen am Sonntag die Altkreis-Teams aus Herzberg, Wulften, Bad Grund, Lerbach und Eisdorf jeweils um 15 Uhr. SV Rotenberg II - SG...