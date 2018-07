Rotenberg will Pott verteidigen

Rhumspringe. Am kommenden Donnerstag beginnt in Rhumspringe der mittlerweile traditionelle Autohaus-Herschel-Cup. An drei Tagen kämpfen jeweils vier Mannschaften bei den Herren und A-Junioren um den begehrten Pokal, den sich im vergangenen Jahr der Gastgeber vom SV Rotenberg sichern konnte. ...