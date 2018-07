Adler zeigen gute Leistungen

Rhüden. Der RSV Adler Hörden nahm mit sechs Sportlern am Heinrich-Schünemann-Gedächtnispokal in Rhüden teil, der nur im Schülerbereich ausgetragen wird. Besonders an diesem Wettkampf ist, dass immer zwei Sportler ein Team bilden. Gefahren wird in zwei Durchläufen, so dass am Ende vier Wertungen...