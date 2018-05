Petershütte will den nächsten Heimdreier

Auch in dieser Woche stehen für die heimischen Amateurfußballer wieder englische Wochen auf dem Programm. Während die Fußballer in der Kreisliga etwas durchschnaufen können und erst am Pfingstwochenende wieder im Einsatz sind, sind die Bezirksliga-Kicker von Tuspo Petershütte schon am Mittwoch im...