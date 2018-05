SVG empfängt Northeim zum Nachbarschaftsduell

Göttingen In der Fußball-Oberliga kommt es heute zum Südniedersachsen-Derby. Ab 19 Uhr empfängt die SVG Göttingen 07 am heimischen Sandweg den FC Eintracht Northeim. Sportlich geht es in dem Nachbarschaftsduell allerdings um kaum noch etwas. Die Göttinger stehen bereits als Absteiger fest, könnten aber...