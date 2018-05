FSG-Damen spielen erstmals wieder in Hattorf

Fußball Hattorf. Mitte der Rückserie steht für die Landesliga-Fußballerinnen der FSG Eisdorf/Hattorf eine Premiere an. Zum ersten Mal in dieser Saison wird das Team ein Heimspiel in Hattorf austragen. Am morgigen Donnerstag ab 11 Uhr ist der SV Gifhorn zu Gast. Bedingt...