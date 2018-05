Dostluk Spor klopft nach zwei Siegen an das Tor zur Bezirksliga

Osterode. Der FC Dostluk Spor ist der große Gewinner des Wochenendes. Nach zwei souveränen Siegen kletterten die Osteroder in der Kreisliga auf den zweiten Tabellenplatz und dürfen von der direkten Rückkehr in die Bezirksliga träumen. Hoch her geht es auch im Abstiegskampf, aufgegeben hat sich...