Turnkreis bietet Yogakurs an

Hörden Der Turnkreis Osterode lädt alle Übungsleiter und Übungsleiterinnen aus dem Bereich Freizeit- und Breitensport zu einem Lehrgang ein, der unter dem Thema „Yoga in der Übungsstunde“ am Samstag, 26. Mai, ab 14 Uhr in der Mehrzweckhalle von Hörden stattfindet. Bis etwa...