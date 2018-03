Kinderturnparcours lockt am 29. April nach Hörden

Hörden Der Turnkreis Osterode lädt am Sonntag, 29. April, alle Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahre zusammen mit ihren Eltern zum Kinderturnparcours in die Sporthalle Hörden ein. Gestartet werden darf dann zwischen 9.30 Uhr und 11.45 Uhr. Es werden unterschiedliche Übungen an verschiedenen Stationen...