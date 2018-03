Schubert zeigt sich in Topform

Für Henri Schubert vom SC Bad Grund stand der Höhepunkt der alpinen Skisaison an, die Deutschen Schülermeisterschaften. In der Altersklasse U 16 wurden diese auf der FIS-Rennstrecke Fahl am Feldberg im Schwarzwald ausgetragen, Schubert hatte sich dank seiner Saisonergebnisse im Slalom und...