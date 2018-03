Nordhausen ist bereit für Topduell

Nordhausen. Die Bundesligaboxer des Nordhäuser SV führen ungeschlagen die Südstaffel an – und können am heutigen Samstag ab 19.30 Uhr im Heimkampf gegen den Tabellenzweiten BC Chemnitz vorzeitig das Finalticket buchen. Auf ein Unentschieden möchte es Cheftrainer Andreas Dietrich-Scherfling in der...