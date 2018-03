Cedric Meissner steigt mit Celle in die zweite Liga auf

Celle. Cedric Meissner hat es geschafft. Der aus Osterode stammende Tischtennis-Spieler durfte mit dem TuS Celle vorzeitig den Aufstieg in die zweite Liga feiern. Nachdem die Drittliga-Mannschaft des TuS in der Vorsaison noch denkbar knapp in der Relegation gescheitert war, wurde nun schon zwei...