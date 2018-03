JFV trifft beim Junior-Masters auf Petershütte

Fußball Wulften. Beim größten D-Jugendturnier Deutschlands, dem VW-Junior Masters bestreitet die D-Jugend des JFV Rhume-Oder ihr Spiel in der ersten Qualifikationsrunde am heutigen Samstag, um 12 Uhr in Wulften gegen Tuspo Petershütte. Beide Teams spielen zusammen in der Kreisliga Göttingen und haben sich...