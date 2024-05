Braunschweig. Dass Weltmeistercoach Gordon Herbert beim Wunsch, ein Klubteam zu trainieren, ausgebremst wird, ist nicht in Ordnung, findet Ute Berndt.

Wenn ein Trainer eine Nation in einer relevanten Sportart zum ersten Mal in der Geschichte zu einem großen Titel führt, dann werden ihm dort gewöhnlich sinnbildlich die Füße geküsst und rote Teppiche ausgerollt. In Deutschland allerdings bekommt er Steine in den Weg gelegt.

Und das führt nun dazu, dass Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert zum Entsetzen seiner Nationalspieler um Kapitän Dennis Schröder aus Braunschweig sein Amt niederlegt, das er gerne behalten hätte. Denn eigentlich wollte der Kanadier nur zusätzlich ein Vereinsteam trainieren, um das Jahr über beschäftigt und auf der Höhe der Zeit zu bleiben.

Ein nachvollziehbarer Wunsch für einen Profi, seit dem WM-Titel konnte Herbert gerade mal zwei EM-Qualifikationsspiele coachen. Und viele seiner Nationaltrainer-Kollegen haben über die Jahre parallel immer auch in Top-Klubs gearbeitet.

Viel andere Nationaltrainer coachen natürlich zusätzlich Vereinsteams

Doch Herberts Sehnsucht auf Berufsausübung durchkreuzte zuerst der Deutsche Basketball Bund. Als der 65-Jährige im Herbst ein Angebot des Euroleague-Teams Villeurbanne vorlegte, mahnte sein Arbeitgeber, er müsse sich auf die Olympischen Spiele konzentrieren.

Im zweiten Versuch wollte er nächste Saison einen BBL-Klub übernehmen, zusammen mit seinem Sohn Daniel, zuletzt Co-Trainer bei Absteiger Crailsheim und dem Nationalteam. Es wäre durchaus eine Auszeichnung für die Liga gewesen, den Weltmeistertrainer in der „Liga der Weltmeister“ zu halten. Aber nein, die BBL hat ihre Regel, die es keinem ihrer Coaches gestattet, gleichzeitig auch deutscher Nationaltrainer zu sein, neuerdings noch mit einer dreimonatigen BBL-Sperre für Bundestrainer nach Amtsende erweitert. Damit da bloß nicht irgendein Vorteil bei der Spielerrekrutierung ausgenutzt werden könnte.

Nun ja, Gordon Herbert dürfte auch im Ausland glücklich werden und vielleicht auch seinen Sohn mitnehmen können. Der kleinkarierte deutsche Basketball hingegen hat keine große Werbung für sich betrieben. Gut möglich, dass auch Dennis Schröder und Co. ohne den Erfolgscoach nun an ein früheres Ende ihrer DBB-Karriere denken. Und auch die Nachfolger-Suche dürfte Herberts Beispiel nicht erleichtern. Denn auch viele andere 1A-Trainer möchten das Jahr über lieber Klubteams trainieren als Däumchen zu drehen.