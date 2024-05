Braunschweig. Denkbar, dass Braunschweig-Trainer Troy Tomlin das Universaltalent im Auswärtsspiel bei den Dresden Monarchs als Quarterback aufbietet.

Die Braunschweig Lions sind in einer vertrackten Situation: Eine Grippewelle hat das Team erwischt, sorgt dafür, dass ausgerechnet die wichtigen Importspieler wie Quarterback Lamar Jordan aktuell nicht zur Verfügung stehen. Kurzfristige Neuverpflichtungen wird es für den deutschen Rekordmeister im American Football aller Voraussicht nach zumindest für das schwierige Auswärtsspiel bei den Dresden Monarchs am Sonntag (15 Uhr) nicht geben – und so denkt Cheftrainer Troy Tomlin sogar laut über einen neuen Job für seine Allzweckwaffe nach.

Die Lions plagen weiterhin personelle Probleme

Quervergleiche sind schwierig, aber wenn man bedenkt, dass Dresden zum Saisonstart die Paderborn Dolphins mit 38:7 weggefegt haben, und das personell gebeutelte Lions-Team gegen den selben Gegner eine 7:10-Heimniederlage einstecken musste, dann zeigt das, wie schwierig der Gang am Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion für die Löwenstädter wird – wenn sich die personelle Situation nicht noch entspannt. Den allzu großen Druck verspüren die Lions trotz der zwei Niederlagen zum Auftakt - auch schon das erste Saisonspiel in Kiel war mit 14:28 verloren gegangen - noch nicht.

Nach einer großen Verbesserung mit Blick auf das Aufgebot sieht es allerdings nur bedingt aus. US-Passverteidiger Felix King kommt nach Muskelfaserriss noch am ehesten infrage, bei den Grippe-Erkrankten gehen die Lions eher kein Risiko ein.

Eigengewächs Leon Dirmeier musste Lamar Jordan gegen Paderborn als Quarterback vertreten. Er könnte in Dresden wieder auf seine angestammte Position als Wide Receiver zurückkehren. © FMN | Fabian Uebe

Mit dem Aushilfs-Job von Eigengewächs Leon Dirmeier auf der Spielmacher-Position war Tomlin gegen Paderborn sehr einverstanden. Der 20-Jährige hatte auch den einzigen Touchdown beigesteuert. Tomlin sagt: „Ich war sehr zufrieden mit seiner Leistung. Wenn die Receiver nicht drei Bälle hätten fallen lassen, dann hätte er 11 von 14 Versuchen an den Mann gebracht.“

Tomlin über seine Quarterback-Idee: Vielleicht müssen wir tun, was wir tun müssen

Und doch könnte es eine Änderung geben: Der Chefcoach denkt daran, Luc Meacham auf die wichtigste Angriffsposition zu stellen. Wen auch sonst?! Das 31 Jahre alte Universaltalent aus den USA spielt in Braunschweig so ziemlich alles. Eigentlich ist er Passempfänger, aber auch für die Punts, die Punt-Returns und die Kickoff-Returns verantwortlich.

Der Weltmeister von 2015 und ehemalige Soldat der US-Eliteeinheit Navy Seals ist auch der Holder für den Kicker im Special Team, und wenn er nicht auf dem Feld steht, dann hilft er im Coaching-Staff. „Vielleicht müssen wir tun, was wir tun müssen. Mal sehen“, so Tomlin, der natürlich weiß, dass Meacham auf seiner angestammten Position als Wide Receiver fehlen würde.

Anspruchsvolle Auswärtsaufgabe für die Lions in Dresden

Denn dem Coach ist klar, dass schon mit voller Kapelle eine extrem anspruchsvolle Aufgabe in Dresden wartet: Bei den Monarchs führt seit dieser Saison mit Brock Domann ein Division-I-Quarterback in der Offensive Regie, in Paderborn zeigte er bereits, dass er seine Qualitäten, warf fünf Touchdown-Pässe und kam so auf fast 400 Yards Raumgewinn. Insgesamt beschäftigen die Dresdner fünf US-Amerikaner in Angriff und Abwehr und zahlreiche weitere europäische Imports. „Das ist eine starke Mannschaft“, weiß Tomlin.

Und es gilt, die Raumverluste durch unnötige Strafen zu minimieren, vor allem in der Offensive Line. Der Lions-Coach: „Wir haben die Videos analysiert und mit den Jungs gesprochen. Es geht darum, dass sie genau wissen, was zu tun ist. Wenn sie überlegen müssen, können sie sich nicht konzentrieren.“ Und dann kommen zu den personellen Engpässen eben auch noch unnötige Strafen.