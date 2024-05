Osterode. In der Fußball-Kreisliga werden am Freitagabend drei Nachholpartien ausgetragen. Mit Groß Ellershausen und dem SC HarzTor treffen zwei Aufstiegskandidaten aufeinander.

In der Fußball-Kreisliga geht es auf die Zielgerade. Dabei wird die Tabelle mit drei Nachholspielen am Freitagabend weiter gerade gerückt, in zwei Partien sind auch Altkreis-Teams im Einsatz. Der SC HarzTor reist zum Spitzenspiel nach Groß Ellershausen, während Neuhof den TSV Nesselröden zu Gast hat. Zudem spielt der Spitzenreiter FC Höherberg ab 18.30 Uhr im Derby beim FC SeeBern und könnte, je nach Ausgang der weiteren Partien, bereits die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machen.

SSV Neuhof - TSV Nesselröden (Fr., 18.30 Uhr). Der Neunte aus Neuhof hat den Zehnten aus Nesselröden zu Gast, beide Teams können die Begegnung am Kranichteich ohne großen Druck bestreiten. Mit einem Sieg würden die Hausherren auch rechnerisch den Klassenerhalt in trockene Tücher bringen, nach den zuletzt erlittenen knappen Niederlagen vielleicht eine zusätzliche Motivation.

SV Groß Ellershausen/Hetjershausen - SC HarzTor (Fr., 19 Uhr). Hinter dem designierten Meister Höherberg ist noch ein weiterer Aufstiegsplatz zu vergeben, vor den Toren Göttingens treffen zwei Kandidaten im direkten Duell aufeinander. Die Gäste (36 Punkte, 20 Spiele) mussten zuletzt etwas Federn lassen und zudem die bittere Niederlage gegen den Spitzenreiter verdauen, als zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit die Partie komplett kippten. Die Gastgeber (40 Punkte, 21 Spiele) erlebten allerdings ähnliches, sie gaben gegen Eisdorf einen Dreier in den Zusatzminuten aus der Hand. Wer hat die Enttäuschung besser verkraftet und kann nun Big Points sammeln?

