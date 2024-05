Fürth. Eintracht Braunschweig holt nach Führung in Unterzahl einen Punkt in Fürth. Das sind die Noten zum 3:3-Spektakel in der 2. Bundesliga.

So bewertete unsere Redaktion den Auftritt von Eintracht Braunschweig beim wilden 3:3 bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Das Zweitliga-Spiel am Samstag fand keinen Sieger.

Ron-Thorben Hoffmann: Bei Tim Lemperles 1:2 sah er nicht so gut aus. Doch danach hielt der Torwart, was das Zeug hält. Unfassbar, wie er seinen ersten Strafstoß der Saison vereitelte und dem Team so den Punkt rettete. Note: 2

Hasan Kurucay: Gegen Fürths wendige Stürmer musste er alles hineinwerfen. Gewann 71 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte 76 Prozent seiner Pässe an den Mann. Nach der Pause im Retter-Modus, aber vor Armindo Siebs Tor nicht nah genug dran. Note: 3

Ermin Bicakcic: Vom Abwehrchef kamen anfangs die klaren Aktionen. Er warf sich rein, verursachte aber auch den Strafstoß, der glücklicherweise ohne Folgen blieb. Note: 3,5

Robert Ivanov: Der Finne gewann 83 Prozent seiner Zweikämpfe. Nach dem Platzverweis leistete er Schwerstarbeit. Dass dabei nicht alles gelang, so wie vor dem 2:2, war normal. Note: 3,5

Rittmüller gibt Vorlage, Krauße erwischt schlechten Tag

Marvin Rittmüller: Die Vorlage vor Thorir Helgasons Tor war wohlüberlegt. Danach stark als Mentalitätsspieler. Note: 2,5

Robin Krauße: Der Vizekapitän sah bei Lemperles Anschlusstreffer gar nicht gut aus. Wenig später bekam er nach einem Foul an Branimir Hrgota die Rote Karte. Das war nicht sein Tag. Note: 5,5

Anderson Lucoqui: Rutschte für Donkor in die Startelf. Ein Auftritt mit Licht und Schatten. Note: 3,5

Helgason und Philippe stark bei Eintracht Braunschweig

Fabio Kaufmann: Er musste aus der Partie, als Scherning Niklas Tauer als Krauße-Ersatz auf die Sechserposition brachte. Zuvor agierte er bemüht, die nennenswerten Aktionen fehlten aber. Note: 4

Thorir Helgason: Der Isländer leitete seinen eigenen Treffer gut ein. Wie viele seiner Kollegen war er danach fast nur noch gegen den Ball gefordert. Spulte fast zwölf Kilometer ab und bewies als Vorlagengeber für Philippe Übersicht. Note: 2

Johan Gómez: Tolle Vorlage für Philippe, dazu mit hohem Arbeitspensum, aber im Abschluss liegen weiterhin die Probleme. Note: 3,5

Rayan Philippe: Blieb bei Gómez‘ Steckpass eiskalt vor Urbig und besorgte den Ausgleich, als niemand mehr damit rechnete. Dazwischen tauchte er angesichts der rudimentären Braunschweiger Offensivbemühungen in Unterzahl ab. Note: 1,5

Niklas Tauer (46. für Kaufmann): Aus einer halbgaren Aktion von ihm auf dem rechten Flügel entstand das 2:2 der Fürther, beim 2:3 lässt er sich im Kopfballduell zu leicht abfertigen. Aber er ließ sich nicht hängen, kämpfte wacker. Note: 4,5

Sebastian Griesbeck (64. Gomez): Der Ex-Fürther kam als zusätzlicher kopfballstarker Verteidiger. ohne Note

Florian Krüger (77. für Kurucay): Sicherte mehrere Bälle gut ab. In diese Abwehrschlacht als Stürmer hineinzukommen, war undankbar. ohne Note

Anton Donkor (77. für Lucoqui): Sorgte mit seiner Physis noch für wichtige Entlastung. ohne Note

Jannis Nikolaou (82. für Philippe): Der Kapitän verteidigte leidenschaftlich. ohne Note

