Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Daniel Scherning kann vorm Endspurt aus dem Vollen schöpfen. Auch sein Verteidiger ist nach Verletzung zurück.

Robert Ivanov wird Eintracht Braunschweig am Samstag im Heimspiel gegen den Hamburger SV (13 Uhr) voraussichtlich wieder zur Verfügung stehen. Der finnische Innenverteidiger hatte sich im Derby gegen Hannover 96 (0:0) eine Gehirnerschütterung zugezogen. Daraufhin verpasste er den 3:0-Sieg beim VfL Osnabrück. Kapitän Jannis Nikolaou vertrat ihn ebenbürtig.

Eintracht Braunschweig – alle auf dem Platz beim Mannschaftstraining

Am Donnerstag kehrte Ivanov nun ins Mannschaftstraining zurück. In den Tagen zuvor hatte er einen von der Deutschen-Fußball-Liga vorgeschriebenen Plan zur Rückkehr auf den Platz durchlaufen, bei dem er die Belastung in kleinen Etappen steigern musste. „Er hat keinerlei Rückschläge gehabt“, verriet Daniel Scherning.

Doch dem Trainer der Eintracht muss auch nicht bange sein, sollte Ivanov doch nicht bereit sein für einen Startelfeinsatz. „Robert hat es vorher gut gemacht, aber auch in Osnabrück haben wir mit Jannis in der Dreierlinie sehr stabil gespielt. Beide Optionen sind möglich“, erklärte der 40-Jährige. „Aber egal, wie wir da hinten spielen, Bauchschmerzen werde ich nicht haben.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Dem Braunschweiger Coach stehen darüber hinaus alle Akteure zur Verfügung. Vier Spiele vor dem Saisonende ist das im Abstiegskampf kein schlechtes Vorzeichen. „Ein Trainer freut sich immer, wenn er aus dem Vollen schöpfen kann“, urteilte Scherning, dem mit rund 25 fitten Feldspielern auf dem Platz Woche für Woche harte Entscheidungen und Einzelgespräche ins Haus stehen. „Das Entscheidende ist, dass die Jungs ihre Rolle kennen, die Türen aber offen sein können“, sagte der Trainer.

Die Startelf steht bei Eintracht Braunschweig

Er ändert selten Grundlegendes an seiner Startelf. Trotzdem hat jeder die Chance auf Minuten, so wie zuletzt Maurice Multhaup, der sich mit guten Trainingsleistungen von der Tribüne zurück in den Spieltagskader ackerte. Jeder Spieler wisse bei Scherning, woran er sei. „Ich erwarte, dass er seine Rolle dann auch ausfüllt und der Mannschaft den richtigen Input gibt“, so der gebürtige Paderborner, der sich über viele Möglichkeiten freute, aber sich auch harten Entscheidungen entgegensieht. Eine davon könnte lauten: Ivanov oder Nikolaou.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: