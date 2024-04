Braunschweig. Eintracht Braunschweig nimmt Stellung zu den Vorfällen rund ums Niedersachsen-Derby, bittet um Entschuldigung und droht Stadionverbote an.

Eintracht Braunschweig hat am Dienstagnachmittag Stellung genommen zu den Ereignissen rund ums Niedersachsen-Derby. Wolfram Benz, der Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten, wählt in seinem Statement deutliche Worte. Die wichtigsten Aussagen fassen wir hier zusammen.

Benz: „Wir haben in Vorbereitung auf das Derby gemeinsam mit der Polizei und dem Innenministerium erhebliche Anstrengungen unternommen, um allen Zuschauern einen sicheren Stadionbesuch zu ermöglichen. Einige von unseren Erwartungen, wie etwa eine reibungslose Ein- und Auslassphase und die strikte Trennung beider Fanlager konnten wir auch innerhalb des Eintracht-Stadions zu jeder Zeit gewährleisten.“

Allerdings gehöre „zu einem ehrlichen Zwischenfazit und nach seriöser Sichtung der uns vorliegenden Erkenntnisse“ auch die Erkenntnis, dass „wir es trotz intensivster Kontrollen vor allem im Bereich der Südkurve als auch in den beiden Gästeblocken nicht geschafft haben, den immensen Einsatz von verschiedensten pyrotechnischen Gegenständen zu verhindern“, so Benz. Ständig knallte, zischte, brannte und rauchte es aus den Himmelsrichtungen Nord und Süd.

Sprengstoff-Spürhunde waren im Eintracht-Stadion im Einsatz

Der Geschäftsführer regt an, die Lage differenziert zu betrachten. Er berichtet, dass der Verein schon Wochen vor dem Derby die Überwachung des Stadions erhöht habe. Mit Personal und technischer Unterstützung. „Am Spieltag selbst wurde jeder einzelne Stadionblock sowie der Stadionumlauf nochmals gründlich durchsucht, auch dafür ausgebildete Sprengstoff-Spürhunde der Polizei und eines von uns beauftragten erfahrenen Sicherheitsunternehmens waren im Einsatz, um eventuell deponiertes Material vor Stadionöffnung zu finden und zu entfernen“, erklärt Benz.

Zur Öffnung des Stadions seien alle Gästefans gründlich kontrolliert worden, was auch durch das Aufstellen einer Vereinzelungsanlage (Drehkreuz) „komplikationsfrei verlief“, so Benz. „Dennoch war es Anhängern von Hannover 96 gelungen, unter anderem in Zaunelementen und in den Traversen der Sitzschalen des Gäste-Stehblocks Pyrotechnik in erheblicher Menge zu verstecken und diese während des gesamten Spielverlaufs zu verwenden. Auch das zusätzlich installierte Fangnetz konnte nur unzureichend den Beschuss von Raketen auf den Rasen und in Heimblöcke verhindern. Dabei wurden nach unserem Kenntnisstand zwei Ordner und drei Fans leicht verletzt. An dieser Stelle wünschen wir einen schnellen und guten Genesungsverlauf.“

Benz lobt die „tolle Choreographie“ der „Ultra-Szene“, kritisiert aber zugleich den „massiven Einsatz von Pyrotechnik“ sowie das „Vorzeigen von diffamierenden Spruchbändern während des Spiels, deren Inhalte teilweise massiv unter der Gürtellinie lagen“. Interessant auch, dass Benz die eigene Ultra-Szene in Schutz nimmt vor einer Kollektiv-Verurteilung: „In Übereinstimmung mit der polizeilichen Einsatzleitung möchten wir festhalten, dass unsere Ultra-Szene für diese Entgleisungen nicht verantwortlich ist und während des Spiels selbst versucht hat, per Mikrofondurchsagen mäßigend auf die entsprechenden Personenkreise einzuwirken.“

Und jetzt wird Benz sehr deutlich: „Der verantwortungslose Gebrauch von Böllern und Raketen aus den Blöcken 8 und 9 ist ebenso wie die erwähnten Spruchbänder absolut inakzeptabel und hatte keinerlei unterstützenden Charakter für unsere Mannschaft. Die Mehrheit der Eintracht-Fans, darunter viele Kinder, hatte Angst. Eintracht Braunschweig hat ein Leitbild, welches hier mit Füßen getreten wurde. Fans, Mitarbeiter und Spieler wurden in Gefahr gebracht. Das ist nicht zumutbar.“

Der Klub werde mit der Polizei kooperieren. „Personen, die von der Polizei zweifelsfrei beim Abbrennen von Pyrotechnik identifiziert werden können, werden von uns mit einem bundesweiten Stadionverbot belegt“, so Benz, der einen Dank an die Polizei Braunschweig und den Polizeivizepräsidenten Uwe Lange richtete.

Benz kommt zu einem klaren Schluss: „Wir wissen um die enorme Bedeutung des Niedersachsen-Derbys für unser Braunschweiger Land und begrüßen grundsätzlich sportliche Rivalität. Diese darf und kann aber niemals als Vorwand herhalten, um Grenzen teils massiv zu überschreiten. Wir sind maßlos enttäuscht von dem Verhalten einer absoluten Minderheit im Eintracht-Stadion und sogenannter Fans beider Vereine. Bei der überwältigenden Mehrheit unserer Anhänger möchten wir uns zum einen für eine friedliche und positive Unterstützung bedanken und sind sicher, dass wir, mit Euch im Rücken, unser großes Ziel, nämlich den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga, packen werden. Zum anderen bitten wir all jene Personen, denen wir kein sicheres Stadionerlebnis ermöglichen konnten, aufrichtig um Entschuldigung.“

